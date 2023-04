40 gezinnen met onafgewerkte huizen groeperen zich tegen hun bouwpromotor uit Roeselare

Mensen die in zee gaan met een bouwpromotor, krijgen de raad die firma vooraf zorgvuldig te screenen. Corine Heyse: "Dat hebben we gedaan. We wisten dat de firma recent opgericht was, kort voordat we ons contract tekenden. We hebben gescreend wat er te screenen was. Als particulier is het niet makkelijk om aan informatie te geraken over een bouwfirma. Er zijn geen contactpersonen of meldpunten daarvoor. We hebben wel de Orde van Architecten verwittigd."