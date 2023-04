Vernieuwde fietsparking in centrum Gent biedt nu ook herstelling op bestelling

Wie een probleem heeft met zijn fiets, kan via een QR-code een online formulier invullen om een fietsenmaker te contacteren. De sleutel laat je achter in een kluis. De fietsenmaker herstelt de fiets ter plaatse of neemt hem mee en plaatst hem binnen de drie dagen terug op dezelfde plek. De klant kan dan in Fietspunt Stadshal de sleutel ophalen, betalen en daarna de fiets weer oppikken in de fietsenparking Graslei. Het gaat om problemen met wielen, ketting of remmen.