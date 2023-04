VN-topman Guterres bezoekt Somalië: "Bevolking lijdt onder klimaatcrisis, die ze niet heeft veroorzaakt"

"Het is gewetenloos dat Somaliërs, die bijna niets hebben gedaan om de klimaatcrisis te veroorzaken, de verschrikkelijke gevolgen moeten dragen", zei VN-topman Antonio Guterres tijdens zijn bezoek aan het Afrikaanse land.



Guterres was onder de indruk van zijn bezoek aan een kamp in Baidoa, in het zuidwesten van Somalië. Het kamp is een plek voor mensen die ontheemd zijn door de extreme droogte en door gevechten tussen de regeringstroepen en terreurgroep al-Shabaab.