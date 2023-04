N-VA kritisch voor financieel beleid van stad Leuven, stadsbestuur verdedigt grote investeringen

Oppositiepartij N-VA Leuven is kritisch voor het financiële beleid van het stadsbestuur. Volgens de partij gaf het stadsbestuur van Leuven afgelopen jaar opvallend veel meer geld uit dan er binnen kwam. "De schulden van de stad zijn in drie jaar tijd met bijna 20 procent gestegen en dat is niet houdbaar", vindt gemeenteraadslid Pieter-Jan Vangerven (N-VA). "Op termijn is dat problematisch omdat ook de rente aan het stijgen is. Ook de personeelskost is fel toegenomen. Het aantal personeelsleden is op vijf jaar tijd gestegen met tien procent. Dit is geen goed financieel beleid", zegt Vangerven nog.