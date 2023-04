Vrouw (38) rijdt met auto in muur van bakkerij in Oostende

De vrouw verloor even na 16u de controle over het stuur van haar wagen. De bestuurster belandde zo tegen de gevel van bakkerij Gheysen in de Nieuwpoortsesteenweg. "Ze had ook een kindje bij zich in de auto en voor alle zekerheid werden beide personen naar het ziekenhuis gebracht", vertelt kapitein Dirk Maertens van de Oostendse brandweer.