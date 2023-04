Van munitie uit Zuid-Korea tot raketten uit Egypte: wat weten we over de Pentagon-lekken?

In de Verenigde Staten lijkt er maar geen einde te komen aan de ware nachtmerrie waarin het land vorige week is beland. Foto's van vertrouwelijke documenten over de oorlog in Oekraïne werden op het internet gelekt en brengen de Amerikaanse inlichtingendiensten - en hun bondgenoten - in een lastig parket. Wat weten we over de inhoud van die documenten? Wie is verantwoordelijk voor de onthulling ervan?