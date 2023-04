18 KSA'ers overnachten bij burgemeester van Lo tijdens Joepie-tocht

Dinsdag vertrokken in totaal 3.200 KSA’ers tussen 14 en 16 jaar op Joepie, een vierdaagse trektocht van in totaal honderd kilometer naar de geheime stad X. ’s Avonds moeten de jongeren zelf een slaapplaats zoeken in een van de vooraf bepaalde slaapdorpen. Eén van die dorpen is dit jaar Lo, deelgemeente van Lo-Reninge. Achttien kregen een slaapplaats aangeboden bij burgemeester Lode Morlion (CD&V).