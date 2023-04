2.500 Club Brugge-fans wonen open training bij

Voor een aantal kinderen was het een moment om nooit te vergeten: wie zich inschreef, maakte via een lottrekking kans om de training bij te wonen vanaf de dug-out, de plaats waar trainers en reservespelers tijdens de match zitten. Piet Quivreux verraste zijn kinderen met deze unieke ervaring. "Ze wisten op voorhand niet dat we gewonnen hadden", aldus de trotse papa. "Het zijn grote Club-fans. Voor de kinderen is blauw-zwart alles wat de klok slaat."