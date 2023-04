Twee snelheidsduivels rijden meer dan 100 kilometer per uur in zone 50 in Stabroek

In Kapellen zijn er iets lagere snelheden gemeten. "In Heidestraat-Noord (50 kilometer per uur) hebben we iemand geflitst aan 89 kilometer per uur." Ook in straten waar je 30 kilometer per uur mag rijden, is er gecontroleerd. "In de Koning Albertlei reed een bestuurder 51 kilometer per uur. Bij de fietszone van Bernard De Vadderlaan bedroeg de topsnelheid dan weer 56 kilometer per uur."