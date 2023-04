285 kilometer aan straten opgeruimd in Menen, Wervik en Wevelgem tijdens Grote Lus

"In de afvalzakken zaten dan ook veel blikjes en sigarettenpeuken, maar soms vonden we ook volledige toestellen. Het zijn allemaal zaken die op een gratis of bijna gratis manier kunnen ingezameld worden, dus dat is frustrerend om te zien. Met De Grote Lus hopen we de mentaliteit van de vervuilers toch wat bij te sturen. Zij zien nu dat meer dan duizend vrijwilligers hun daden afkeuren."