"Schrijnende situatie": 500 kinderen in stadsregio Turnhout vinden geen plaats in de kinderopvang

Het Huis van het Kind heeft intussen van de Vlaamse overheid middelen gekregen om aan het probleem te werken. "We hebben met dat geld het project "Gezinskracht" opgestart. We bekijken onder meer of bedrijven een gezamenlijke kinderopvang kunnen organiseren. We onderzoeken ook hoe de opleiding aantrekkelijker kan worden gemaakt om gekwalificeerde mensen in de kinderopvang aan de slag te krijgen. Daarnaast willen we ook nagaan of de lokale besturen extra premies of ondersteuning kunnen krijgen om meer kandidaten richting de sector te krijgen. We hopen ook dat er een betere verloning komt. Er is nog altijd een verschil in verloning tussen de gesubsidieerde kinderopvang, de niet-gesubsidieerde kinderdagverblijven en de onthaalouders."