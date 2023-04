Na faillissement bouwpromotor uit Roeselare: "Te gemakkelijk voor malafide aannemers om failliet te gaan en opnieuw te beginnen"

Volgens collega-curator Jacques Arnauts-Smeets is het in België te eenvoudig voor onbetrouwbare aannemers om failliet te gaan en daarna opnieuw een bedrijf op te richten. "In het kader van het "tweedekansbeleid" kunnen failliete vennootschappen te gemakkelijk opnieuw beginnen", vindt hij.

De curator spreekt over een "pamperbeleid" ten opzichte van ondernemers in ons land. Hij hekelt onder meer het feit dat de zogenoemde vestigingswet geschrapt is, waardoor ondernemers niet meer moeten bewijzen dat ze voldoende vakkennis hebben om een bedrijf op te richten.