Aanvraag voor omstreden appartementsgebouw aan Schelde in Destelbergen ingetrokken

Tegen de plannen kwam er veel protest van buurtbewoners en het Gents Milieufront. Ze noemden het nieuwe project landschapsvervuiling. “Buurtbewoners noemen het hier al Blankenberge aan de Schelde”, was te horen. De appartementen bevinden zich tegenover het Gentse natuurgebied de Gentbrugse Meersen, aan de andere oever van de Schelde. Volgens de milieuvereniging speelden commerciële belangen een grotere rol dan de landschapswaarde.

Voor de burgemeester van Destelbergen, Elsie Sierens (Open VLD) zijn er nog te veel onduidelijkheden en is in samenspraak met Durabrik besloten om de vergunningsaanvraag in te trekken: “We hebben ook de bezwaarschriften doorgenomen, daar staan ook zaken in die legitiem zijn. Daarom gaan we alles in eer en geweten herbekijken en in een volgende fase hernemen.”