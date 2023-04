Amerikaanse openbare zender NPR staakt activiteiten op Twitter wegens omstreden label

In een reactie heeft NPR beslist om de activiteiten op Twitter stop te zetten. "De accounts van NPR als organisatie zullen niet langer actief zijn op Twitter omdat het platform acties onderneemt die onze geloofwaardigheid ondermijnen door ten onrechte te laten uitschijnen dat we niet redactioneel onafhankelijk zijn", meldt de omroep in een mededeling.

"We plaatsen onze journalistiek niet op platforms die een interesse hebben getoond in het ondermijnen van onze geloofwaardigheid", klinkt het nog. NPR-journalisten en de verschillende zenders van het netwerk kunnen zelf beslissen of ze actief blijven op de sociaalnetwerksite.

Twitter had ook de Britse openbare omroep BBC het label van "door de overheid gefinancierd medium" gegeven. Twitter-topman Elon Musk heeft woensdagmorgen in een interview met BBC aangegeven dat hij bereid is om dit aan te passen naar "gefinancierd met publieke middelen". Maar BBC wordt nog steeds door de microblogsite een "door de overheid gefinancierd medium" genoemd.