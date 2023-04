Amerikaanse popster Ariana Grande reageert op bodyshaming: "Wees lief voor elkaar"

Bodyshaming, opmerkingen geven op je eigen uiterlijk of dat van anderen: ook de Amerikaanse superster Ariana Grande krijgt ermee te maken. Op haar TikTok-account is ze openhartig over haar gezondheid, nadat fans zich stevig zorgen hadden gemaakt over haar uiterlijk.

"Het lichaam waar je mijn huidige lichaam mee vergelijkt, was de meest ongezonde versie van mezelf. Ik slikte antidepressiva, dronk veel alcohol en at slecht. Ik zat op het diepste punt in mijn leven terwijl jullie dachten dat ik er gezond uit zag, maar eigenlijk was ik heel slecht bezig."