Twee jongeren rijden na politieachtervolging met auto in kanaal in Willebroek: kruipen zelf uit wagen

In Willebroek zijn twee jongeren met hun auto in het zeekanaal Brussel-Schelde gereden, na een achtervolging door de politie. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en bevestigt de politie aan onze redactie. De jongeren konden zichzelf in veiligheid brengen. Ze zijn gearresteerd en worden verhoord door de politie.