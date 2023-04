Aziatische stinkwants verovert nu ook ons land en vormt bedreiging voor de fruitteelt

De provincie in ons land die het meest bekend staat om haar fruitteelt is Limburg. In die provincie wordt de Aziatische stinkwants dan ook het meest frequent waargenomen. Vorig jaar waren er 160 waarnemingen in Limburg, tegenover 18 het jaar voordien. Ook in de provincie Oost-Vlaanderen stijgt het aantal wantsen fors. Van 32 waarnemingen in 2021 naar 68 waarnemingen in 2022.

Ook in het Waasland kan de Aziatische stinkwants veel schade berokkenen aan de fruitteelt. Je vindt er met name veel telers van peren. "En laat dat nu net dat een van de favoriete voedselbronnen zijn voor de stinkwants", zegt Bylemans. "Ze veroorzaken grote putten in de peren, wat tot gevolg kan hebben dat je kilo's peren moet weggooien."