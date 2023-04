Israëlische profvoetballer opgepakt voor aanranding Belgisch meisje tijdens schoolreis in Athene

Een Belgisch meisje van 17 jaar zou aangerand zijn in een nachtclub in Athene door een Israëlische profvoetballer, terwijl ze er op schoolreis was. Dat melden Griekse media. De 32-jarige voetballer, die doelman is bij een Griekse ploeg, werd opgepakt door de politie en geschorst door zijn club.