Ivan De Vadder over het politieke wantrouwen: "Politici moeten er meer bij stilstaan dat ze spelen met het belastinggeld van de burger"

Ihet tweewekelijkse online-praatprogramma #BelRiadh gaat VRT-journalist Riadh Bahri in gesprek met jongeren over de maatschappelijke thema's die hen bezighouden. Riadh streamt vanuit zijn eigen living, met een gast aan zijn zijde. In deze aflevering discussiëren jongeren met politiek journalist Ivan De Vadder over of ze nog vertrouwen hebben in de politiek.