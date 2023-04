"Festivalorganisatoren laten betalen voor politie is onhaalbaar", ook Vooruit wijst idee minister Verlinden (CD&V) af

De festivalsector en de regeringspartij Vooruit reageren afwijzend op het idee van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om betaalpolitie in te schakelen bij grote evenementen. Verlinden opperde het idee in een interview met het weekblad Knack. "Negen op de tien festivals worden gedragen door vrijwilligers en draaien geen grote winsten. Als we dat erbij moeten nemen, is het voor veel festivals afgelopen", reageert Serge Platel van de Federatie Muziekfestivals Vlaanderen.