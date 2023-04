Bewoonster van serviceflat in Lokeren overlijdt door onderkoeling na onopgemerkte val

Een 90-jarige bewoonster van een serviceflat in residentie Polderhuis in Lokeren is vanmorgen dood teruggevonden op de parking voor het gebouw. Na onderzoek van het parket blijkt het om een ongeval te gaan, waarbij de vrouw ten val moet gekomen zijn en wellicht door onderkoeling gestorven is. Ze werd te laat gevonden om nog hulp te kunnen bieden.