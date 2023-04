De Brabantse Pijl wordt nat en winderig: "Hou rekening met verkeershinder in Leuven en Overijse"

Voor de Elite Mannen wordt het startschot traditiegetrouw in Leuven gegeven, deze keer op het Ladeuzeplein. Wie vandaag in Leuven moet zijn met de wagen of het openbaar vervoer, houdt best rekening met verkeershinder. Heel wat straten zijn door de wielerkoers afgesloten en ook parkeren kan niet overal. De parkings blijven bereikbaar en met de fiets en te voet raak je overal.

"De bussen van De Lijn zullen tussen 11 en 13 uur niet in het centrum geraken”, zegt Mathieu Caudron van de politie van Leuven. “Te voet en met de fiets is er minder hinder. Om 12.30 uur wordt een geneutraliseerde start gegeven op het Ladeuzeplein. Dan gaan de renners door het centrum richting de Kapucijnenvoer om de stad te verlaten via de Koning Boudewijnlaan en zo richting Overijse. Er zal dus wel wat hinder zijn in het hart van Leuven, maar vanaf 13 uur zal het grootste deel van De Brabantse Pijl wel verdwenen zijn."

Ook het centrum van Overijse is vandaag moeilijk bereikbaar met de auto of het openbaar vervoer. In de namiddag maken de renners daar verschillende lokale rondes. Het parcours is 205,1 kilometer lang.