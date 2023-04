Burgemeester Lier dreigt met rechtszaak tegen federale regering over noodopvang voor asielzoekers in Berlaar

"Men speelt met de veiligheid van de bewoners, de omgeving en van het politiekorps. 650 mensen op die plek en geen toegangscontrole is niet verantwoord", zegt Verwaest. Hij wil dat federaal staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) helderheid brengt over de veiligheid en de einddatum van de noodopvang.

"Ik wil niet zeggen dat het asielprobleem niet mijn probleem is. Ik begrijp dat daar opvanglocaties voor nodig zijn. Vorige zomer werd gezegd dat het centrum in Berlaar een heel tijdelijke opvang was om de winter te overbruggen, maar als we vragen op welk moment het afgebouwd wordt, krijgen we geen antwoord. Het is mijn taak als burgemeester om dat aan te kaarten. En als al die zaken niet gegarandeerd kunnen worden, zal ik dat via de rechtbank moeten vragen."