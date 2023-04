De ene parkeerschijf is de andere niet: boete als je niet de correcte schijf gebruikt

Veronique De Sitter uit Hamme parkeerde haar auto mooi in een parkeervak in een blauwe zone in Mechelen en zette haar parkeerschijf achter de voorruit. Precies zoals het moet. En toch krijgt ze een parkeerretributie, haar parkeerschijf is "niet conform".

Maar wat is dat een "conforme" parkeerschijf? Hoe ziet zo'n parkeerschijf er dan uit? De Inspecteur zoekt het uit.