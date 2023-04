De Haan test stevige vuilniszakken die meeuwen moeten weghouden

Meeuwen die vuilniszakken openpikken is een gekend probleem aan de kust. In De Haan zijn ondernemers nu al verplicht om containers te gebruiken in plaats van vuilniszakken. Ook de gemeente zelf investeert in ondergrondse afvalcontainers. De gemeente blijft verder inzetten om minder afval op straat te zien. Het bestuur werkt daarom samen met IVBO, dat het afval ophaalt in De Haan. Er wordt getest met nieuwe en stevigere zakken, waar meeuwen minder goed in kunnen pikken. De zak zal niet alleen steviger zijn, maar zal ook een fellere gele kleur hebben. Dat moet meeuwen meer afschrikken. Er zal getest worden in mei, omdat de meeuwen dan het meest aanwezig zijn.