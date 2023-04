Dertien vrouwen beschuldigen Gérard Depardieu van seksueel grensoverschrijdend gedrag op filmset

Depardieu werd in 2018 al beschuldigd in een "MeToo"-zaak. De Franse actrice Charlotte Arnould (27) legde toen een klacht neer omdat hij haar twee keer zou hebben verkracht in zijn Parijse woning. De onderzoeksrechter stelde Depardieu eind 2020 in staat van beschuldiging wegens verkrachting en aanranding. In 2021 diende de acteur een verzoek in om de aanklacht nietig te laten verklaren, maar dat verzoek werd in maart 2022 door het hof van beroep afgewezen. Het onderzoek loopt nog.