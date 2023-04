Dieven aan de haal met deur van kerkhofhuisje in Balegem: "Onlangs zijn ook al de klinken gestolen"

Het is niet de eerste diefstal in het huisje, dat 7 dagen op 7, 24 op 24 geopend is. "Twee weken geleden zijn daar ook al de klinken van een andere deur gestolen." Ook op andere kerkhoven in de gemeente gebeurden al diefstallen. "In Scheldewindeke zijn de kraantjes en alle ijzerwerk van het toiletblok een tijd geleden verdwenen."

Toch denkt de gemeente niet dat de diefstallen aan elkaar gelinkt zijn. "Het gaat wel duidelijk om diefstallen en niet om vandalisme, anders zou de deur ingetrapt of beschadigd geweest zijn, nu was ze vakkundig weggenomen zodat ze nog hergebruikt kan worden."