Automobilist van 22 komt om het leven op industrieterrein Genk-Noord

Het ongeval gebeurde rond 9.15 uur vanmorgen in de Woudstraat, in een scherpe bocht aan de brug van de E314. Een jongeman botste met zijn wagen tegen een van de brugpijlers. De hulpdiensten moesten het slachtoffer bevrijden uit het wrak, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer is een man van 22 uit Hasselt.

De weg werd een tijdje in beide richtingen afgesloten.