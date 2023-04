Donald Trump klaagt zijn voormalige advocaat Michael Cohen aan voor meer dan een half miljard dollar

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft in een rechtbank in Florida zijn voormalige advocaat Michael Cohen aangeklaagd voor meer dan 500 miljoen dollar.

De getuigenis van Cohen voor een grand jury in Manhattan was belangrijk voor de aanklacht tegen Trump over het vervalsen van zakelijke gegevens. Geen enkele voormalige of zittende Amerikaanse president is ooit strafrechtelijk vervolgd.

Op 4 april pleitte Donald Trump pleit onschuldig op alle 34 aanklachten die de rechter in New York tegen hem had geformuleerd. De openbare aanklager spreekt over "crimineel gedrag".