Drie keer zoveel meldingen van cybercriminaliteit in Brugge in vergelijking met 5 jaar geleden: belangrijk om aangifte te doen

Ook het aantal druggerelateerde feiten is vorig jaar gestegen naar 707 feiten. "Drugsbezit sprong al in het oog tijdens de twee coronajaren", laat de politie weten. "Er werd meer volk gespot in parken en op pleinen, waardoor het bezit en gebruik van drugs meer opviel." De politie gaat verder inzetten op controle en preventie.

Andere vormen van criminaliteit zoals inbraken of diefstal zijn dan weer gedaald. In totaal zijn er duizend minder feiten gemeld. "Die dalende trend is - met uitzondering van 2020 en 2021 - al tien jaar aan de gang en lijkt min of meer te stabiliseren", klinkt het.