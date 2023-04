Eerste "bellend vlak" gebruikt in handelspand in Oostende: nadat je hebt aangebeld, wordt hellend rijvlak geplaatst

Oostende wil lokale handelszaken toegankelijker maken voor mensen met beperkte mobiliteit. Handelaars kunnen een wegneembaar hellend rijvak aanvragen bij de stad. Aan de deur hangt een bijhorend logo met een bel. Als je op de bel drukt, komt de uitbater het hellend vlak leggen zodat je over de drempel kan.

In totaal hebben dertien handelszaken in Oostende zo'n bellend vlak aangevraagd. Daar zitten zowel kledingwinkels, apothekers als restaurants bij. Jenny zit in een rolstoel en is blij met het initiatief: "Het is heel belangrijk want wij hebben ook recht om in alle winkels binnen te gaan zonder zorgen. Dit initiatief is al een goed begin, maar er is nog verbetering mogelijk", benadrukt ze. "Want ik kan nu misschien wel binnen in de zaak, maar ik kan er nog altijd niet naar toilet."