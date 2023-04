Eerste Hasseltse losloopbos voor honden officieel geopend

Volgens schepen van Openbare Werken Laurence Libert (Open VLD) heeft de stad bewust gekozen voor een niet al te hoge omheining. "We zitten hier in een bosrijke omgeving, dus we hebben voor een soort omheining gekozen waarbij wilde dieren zoals konijnen of reeën makkelijk in en uit het losloopgebied kunnen komen. Ik ga er ook van uit dat honden die toch over de omheining springen ook vlot zullen terugkeren naar hun baas. Als er later toch veel vraag blijkt te zijn naar een hogere omheining, zullen we bekijken hoe we dit gaan aanpakken."