Frost, de meest gefilmde ijsbeer ter wereld, is niet meer: "Achtervolgd en opgejaagd door dronken mensen is ze verdronken"

De ijsberin werd in 2009 ontdekt door enkele wetenschappers, ze was toen ongeveer 4 jaar oud. Sinds 2017 werd haar doen en laten gevolgd via GPS-tracking. De geolocatie van N23992, haar wetenschappelijke naam, werd dagelijks doorgestuurd naar het Noorse Poolinstituut, en zelfs vaker wanneer ze dichter dan 25 kilometer van de kust naderde.

Het was een erg tamme ijsbeer en daardoor erg populair bij documentairemakers. Van de reeks "Our planet" van Netflix met David Attenborough over natuurdocumentaires van de BBC en ITV tot natuurreeksen van National Geographic. Als je de afgelopen tien jaar ergens een ijsbeer in een natuurdocumentaire hebt gezien, is de kans heel groot dat het Frost was.