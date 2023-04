Gaslek in grote leiding in Hoboken: buurt geëvacueerd en straat afgesloten

In Hoboken is vanmorgen een gasgeur vastgesteld aan de Sint-Bernardsesteenweg. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de straat is afgesloten. Ook het tramverkeer van De Lijn is daardoor verstoord. De inwoners van een vijftal huizen zijn uit voorzorg geëvacueerd, zo meldt de brandweer. Die voert metingen uit om gas op te sporen in de huizen. Al zeker in één woning is gas gevonden in de kelder.

Volgens de Antwerpse brandweer gaat het om een gaslek aan een grote middendrukleiding. Nutsbedrijf Fluvius heeft daarom de hoofdtoevoerkraan van de buurt afgesloten. Hoe lang de hinder zal duren, is niet bekend.