Gent wil heraanleg tramlijn 1 aanpassen om protest te voorkomen: laad- en losplaatsen én extra bewonersparking in de buurt 

"We willen bekijken of we laad- en losplaatsen kunnen voorzien zodat buurtbewoners makkelijk kunnen parkeren om snel zaken af te zetten. Op die manier hopen we ze tegemoet te komen. Daarnaast is het ook zinvol om te kijken of we in de omliggende straten nog wat meer bewonersplaatsen kunnen voorzien zodat de parkeercapaciteit die verdwijnt er opgevangen kan worden", antwoordt schepen Filip Watteeuw (Groen) na een vraag van gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Gent stelt dat er ook nog goedkopere buurtabonnementen zijn voor twee parkeergarages in de buurt.