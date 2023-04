"4.000 studentenkoten te kort in Leuven tegen 2026"

Het tekort aan studentenkamers is geen exclusief Leuvens probleem. Ook in Gent, Brussel en Antwerpen wordt het probleem groter: "Er is geen toveroplossing. Misschien moeten we ook weer inzetten op de kotmadamformule. Gezinnen die nog een kamer vrij hebben, kunnen we motiveren om een student te laten logeren. Voor een deel van de oplossing kijken we alleszins ook naar de Vlaamse overheid."