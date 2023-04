Ham en Tessenderlo dagen elkaar uit om te vergroenen: "Voor de fusie wippen we tegen elkaar, nadien wippen we samen"

Om de inwoners extra te overtuigen wordt er een uitdaging aan gekoppeld. "We gaan binnenkort naar een fusie van Ham en Tessenderlo en daarom hebben we nu een derby afgesproken", gaat Karen Placin verder. "Voor de fusie wippen we tegen elkaar en na de fusie wippen we samen. Het is dus een vriendschappelijke derby, waarbij we de inwoners willen overtuigen om zoveel mogelijk tegels en klinkers op te breken."