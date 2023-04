Handelaars in Beveren zijn vandalisme in winkelcentrum beu: "Boompjes uitgerukt en zitbank kapot geslagen"

Volgens Bryssinck is er al langer sprake van vandalisme, maar sinds de verfraaiingswerken komt het vaker voor. "Toch wekelijks of zelfs dagelijks. We zijn het echt beu, ze spelen met de kostbare tijd en het geld van de handelaars. Wij doen dit allemaal vrijwillig. We krijgen wel een toelage van de gemeente, maar we hebben er zelf ook nog duizenden euro's ingestoken."

De handelaars roepen de buurtbewoners op om het zeker te melden als ze iets opmerken. "We merken dat het vandalisme het ergst is na een voetbalmatch van SK Beveren. We hopen dat de buurt dan extra waakzaam is."