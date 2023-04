Fietspad langs de Zenne in Zemst, waar vrouw verdronk, wordt veiliger gemaakt met haag of schutting

Dat het fietspad langs de Zenne gevaarlijk is, is intussen geen nieuws meer. Eind januari viel een 25-jarige vrouw uit Eppegem met haar fiets in de Zenne in Zemst toen ze van haar werk op weg was naar huis. Na een zoektocht van drie weken, die niets opleverde, werd haar lichaam gevonden door een schipper ter hoogte van de sluis op het Netekanaal in Duffel. In april belandden nog eens twee fietssters in de Zenne. Die konden gelukkig worden gered.