Verpleegster die slachtoffer werd van corona-complottheorie spreekt voor het eerst in twee jaar

December 2020. Tiffany Dover schuift aan om gevaccineerd te worden met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech. Ze is een verpleegster op de corona-afdeling van het CHI Memorial-ziekenhuis in de Amerikaanse staat Tennessee. De camera's van een lokale nieuwszender leggen het gebeuren vast. Dover en haar collega's zijn immers een van de eersten in de VS die het vaccin krijgen. Het is een erg drukke dag op de covid-afdeling en ze heeft amper iets gegeten, maar toch kijkt Dover ernaar uit. Ze hoopt dat ze haar landgenoten kan geruststellen dat het coronavaccin veilig is.