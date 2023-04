Inrichting Mechelse Predikherenkerk kan starten: kerk wordt culturele hotspot 

Er komt een tussenverdieping in de kerk en er zal zoveel mogelijk met duurzaam hout gebouwd worden. "In de herbestemde kerk krijgt cultuur de absolute voorrang", zegt Eveline De Haes. "Het wordt een multifunctionele ruimte met onder andere een uitschuifbare tribune. Voor lezingen of optredens kan het uitgeschoven worden, maar het kan ook opgeborgen worden tot een grote wand voor recepties of festiviteiten."

De vernieuwde kerk zou tegen de zomer van 2024 klaar moeten zijn.