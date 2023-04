Inwoners van Tongeren willen referendum over fusie met Borgloon

Enkele inwoners van Tongeren hebben de voorbije weken meer dan 3.200 handtekeningen verzameld om een referendum af te dwingen over de geplande fusie tussen Tongeren en Borgloon. Ze vinden dat de fusie nu boven de hoofden van de mensen is beslist en willen weten of er een echt draagvlak voor is. Vanmiddag overhandigen ze die handtekeningen op het stadhuis van Tongeren.