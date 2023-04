Israëlische schrijver Meir Shalev (74) is overleden: "Werk aan vrede als een boekhouder, niet als een profeet" 

Meir Shalev, een van de bekendste schrijvers van Israël, is overleden op zijn 74e. Hij schreef romans en kinderboeken, die ook in het Nederlands zijn vertaald. Politiek hield hij buiten zijn boeken, maar hij had wel een uitgesproken mening over de heikele toestand in zijn land. "Ik ben even oud als Israël, maar ik zie er beter uit. Ik hoop dat dat verandert," zei hij in een gesprek met VRT-radio.