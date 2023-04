Italië wil met hoge boetes optreden tegen het bekladden van monumenten en kunstobjecten

Sinds eind vorig jaar bekladden klimaatactivisten over de hele wereld kunstobjecten. Zo werd bijvoorbeeld in november in Londen de "Zonnebloemen" van Vincent van Gogh beklad met soep. Rond diezelfde periode hebben klimaatactivisten in Wenen het schilderij "Dood en leven" van de Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt bespoten met een zwarte vloeistof. In Rome hebben klimaatactivisten soep gegooid op het bekende schilderij "De zaaier" van Vincent van Gogh. Na de acties lijmen activisten zich vaak vast aan de muur. De kunstwerken werden nooit beschadigd omdat ze beschermd worden door een glazen kader.