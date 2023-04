Italië kondigt noodtoestand af na sterke stijging aantal migranten

De regering van Meloni is sinds oktober in functie en heeft altijd beloofd om de massa-immigratie te beteugelen. Daar lijken ze voorlopig niet in te slagen, want dit jaar zijn er tot nu 31.300 vluchtelingen en migranten aangekomen in Italië, dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In dezelfde periode vorig jaar kwamen er zo'n 8.000 mensen aan.



Nooit eerder waagden zo vele mensen zich tegelijk aan deze gevaarlijke oversteek, bovendien kan het aantal toenemen naar de zomer toe als de weersomstandigheden verbeteren. De regering van Meloni maakt zich dan ook grote zorgen over deze sterke stijging.