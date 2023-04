Jeugdverenigingen in Beveren krijgen bijna dubbel zoveel subsidies door hoge energiekosten

"Het wordt voor onze jeugdverenigingen steeds moeilijker om deze werken uit te voeren zonder eigen middelen aan te wenden", geeft de gemeente toe. "Daarom trekken we de maximumtoelagen op van 15.000 euro tot 30.000 euro. En ook de subsidies om lokalen te beschermen tegen brand en inbraak gaan omhoog, van 20.000 euro tot 30.000 euro."

En dat nieuws komt voor veel jeugdverenigingen als een opluchting. Zo ook voor de Chiro in Sint-Martinus. "Dankzij de steun van de gemeente kunnen we ons lokaal opknappen", zegt financieel verantwoordelijke Louise Noppe. "Met alleen ons lidgeld en opbrengst uit activiteiten hadden we dit niet kunnen financieren."