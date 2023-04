Gevangenissen van Mechelen, Haren, Dendermonde en Beveren organiseren jobdagen om personeelstekort op te vullen

In Oost-Vlaanderen vinden er jobdagen plaats in de gevangenissen van Dendermonde (29 april) en Beveren (6 mei). "In totaal hebben we honderdtal werknemers nodig in die gevangenissen. In Dendermonde zoeken we werknemers om op volle capaciteit te draaien, omdat de gevangenis net geopend is voor 440 gedetineerden. Ook de gevangenis van Beveren is nog vrij nieuw en daar zijn we nog op zoek naar extra werkkrachten."