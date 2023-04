Jozef Deleu bekroond met nieuwe Taalpenning: "Hij zet eigenhandig de poëzie op de kaart"

Jozef Deleu, uit Rekkem in West-Vlaanderen, wordt als eerste laureaat bekroond voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de Nederlandse taal en letteren, laat de KANTL weten.

Hij richtte in 2003 het poëzietijdschrift "Het liegend konijn" op, dat al 20 jaar bestaat en twee keer per jaar verschijnt in lijvige vorm. Er staan enkel gedichten in, die bovendien nooit eerder ergens anders zijn gepubliceerd. "Uit het nest geroofd", zoals "Het liegend konijn" zelf zegt.