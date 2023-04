Kindergemeenteraad geeft startschot voor markten op kindermaat in Beringen

"Samen met de kindergemeenteraad hebben we nagedacht over hoe we de markten in onze gemeente aangenamer kunnen maken voor kinderen", zegt schepen Jessie De Weyer (N-VA). "Zo kwamen we op het idee om vandaag in Beringen-centrum en later deze week in Beverlo en Paal de markten wat kindvriendelijker te maken. Vandaag valt de markt letterlijk een beetje in het water door de regen, maar vrijdag op de markt van Beverlo en zondag op de markt van Paal zullen kinderen van alles kunnen beleven. Ze zullen de marktkramers kunnen helpen met verkopen, kunnen knutselen, hun gezicht laten grimeren, een glittertattoo laten plaatsen en ook onze mascotte Barrie de beer zal aanwezig zijn."