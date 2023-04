Kleinste hond ter wereld is de Chihuahua Pearl en ze is niet groter dan een wc-rolletje

De breedte van een wc-rol, de breedte van een gemiddelde hand of vier paperclips achter elkaar: zo groot is Pearl. De kleinste hond ter wereld werd twee jaar geleden geboren in Florida en woog 28 gram bij haar geboorte. Pearl heeft haar genen mee (of tegen, het is maar hoe je het bekijkt), want haar tante was de vorige recordhouder met 9,65 cm.